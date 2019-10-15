Kylie Jenner’ın çocuk sevdası ilişkiyi bitirdi

Travis Scott’tan ayrıldığını doğruladıktan sonra Kylie Jenner, daha çok çocuk istediğini itiraf etti. Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçilerinin sorularını dürüstçe cevaplayan Jenner, “Tekrar çocuk sahibi olmayı planlıyor musun?” sorusuna; “Daha çok çocuk sahibi olmak için sabırsızlanıyorum ama henüz hazır değilim” dedi.

Ünlü çiftin ayrılığından sonra Jenner, eski sevgilisi Tyga ile barıştığı dedikodularını inkar etti. Tek düşündüğü şeyin kızı Stormi’ye iyi bir anne olmak olduğunu söyleyen Jenner’a yakın bir kaynak, “Ara vermelerinin birçok sebebi var. Kylie’nin tek düşüncesi büyük bir ailesinin olması ve ikinci bebeği istemesi. Travis ile ilgili hala güven problemleri var, Kylie’nin istediği gibi ona bağlı değil. Travis henüz Kylie’nin her istediğini ona vermeye hazır değil” dedi.

ABLASI GİBİ OLMAK İSTİYOR

Scott ve Jenner kızları Stormi’ye iyi birer anne baba olmak istediklerini basına duyurmuştu. Ablası Kim Kardashian ve eşi Kanye West’in ilişkisini imrenerek izleyen Jenner, onlar gibi uzun soluklu bir ilişki ve çok çocuklu büyük bir aile kurmak istiyor.