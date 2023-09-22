Kylie Jenner’ın telefon ekranı sosyal medyada gündeme oturdu

Eylül 2023'te sürpriz bir ilişkiye başlayan Instagram fenomeni Kylie Jenner ve oyuncu Timothée Chalamet'in aşkı doludizgin gitmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir beraber olduklarına dair dedikodular çıkan ünlü oyuncu Timothée Chalamet (27) ve fenomen/iş insanı Kylie Jenner (26) ikilisi, eylül ayının başında ilişkilerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti. Çiçeği burnunda çift, Beyoncé'nin konserinde beraber görüntülenerek dedikoduları doğrulamıştı.

Bununla birlikte, geçtiğimiz perşembe Milano Moda Haftası’na katılan Jenner, telefon ekranıyla, ilişkilerinde daha samimi bir aşamaya geçtiklerinin sinyalini verdi.

Elle Mexico tarafından yayınlanan görsellerde fenomen ismin telefonuna ünlü aktörle beraber çekildikleri bir pozu koyduğu anlaşılıyor. Fotoğrafta, Chalamet’in Jenner’ı yanağından öptüğü ve ikilinin bu anı selfie çekerek ölümsüzleştirdikleri görüldü.

Bu fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcının yaptığı yorumlarla gündeme oturdu.



Çifte yakın bir kaynak da yaptığı açıklamada, “Altı aydır görüşüyorlar. Kylie’yi mutlu ediyor. Kendine ait bir hayatı var ve Kylie’nin çocuklarına öncelik vermesi gerektiğini anlıyor.”

“O büyüleyici, çok sevgi dolu ve Kylie’yi koruyor. Kylie, onun özel bir adam olmasından hoşlanıyor.” şeklinde konuştu.

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