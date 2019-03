Kylie’nin arkadaşı Jordyn Woods’tan aldatma açıklaması

Daha önce striptiz kulübünde eşi Khloe Kardashian’ı aldatırken yakalanan Tristan Thompson’ın adı geçtiğimiz hafta yeni bir aldatma olayı ile anıldı. Üstelik bu sefer aile dostlarından biriyle… ‘Keeping Up With the Kardashians'ın yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatıldığını öğrendi.

Thompson, Khloe'yi, genç kadının ve kardeşi Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldattığı ortaya çıktı. Bu aldatma olayı sonrasında gözler Woods’a çevrilmişti ki genç kadın katıldığı bir programda aldatma olayıyla ilgili bilinmeyen detayları anlattı. ‘Kardashiantrjenner’ adlı hesaptan Türkçe altyazıyla sunulan açıklamada genç kadın yaşananları tüm açıklığıyla anlatıyor.