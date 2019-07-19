La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüm izle! La Casa De Papel yeni sezon nasıl izlenir?

La Casa De Papel 3. yeni sezon ilk bölümü Netflix'te yayınlandı. La Casa De Papel hayranları tarafından uzun zamandır heyecanla beklenen bölümlerde neler olacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise 3. sezon 1. bölüm nasıl izlenir oldu. İşte La Casa De Papel izlenir ve yeni sezonun yayınlandığı yer...

Türkiye’de ve tüm dünyada geniş bir kitlesi olan La Casa De Papel 3. yeni sezon 1. bölümü yayınlandı. Peki La Casa De Papel nasıl izlenir? Ülkemizde nerede yayınlanacak? Dünyanın en çok izlenen dizilerinden La Casa De Papel yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ve 3. sezon ilk bölüm yayınlandı. İşte La Casa De Papel merak edilenler ve tüm bu soruların cevapları…

LA CASA DE PAPEL NASIL İZLENİR?

La Casa De Papel Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

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BERLİN YAŞIYOR MU?

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanlarında yeni sezonda yer almayacağı düşünülen Berlin karakteri gözükmüştü. Berlin’in yaşayıp yaşamadığı 3. yeni sezon bölümlerinde belli olması bekleniyor.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.