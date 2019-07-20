La Casa De Papel 3. sezon nasıl izlenir? La Casa De Papel yeni sezon izle!

Heyecanla bekelnen dizi La Casa De Papel'in yeni sezonu Netflix'te yayınlandı. İzleyiciler La Casa De Papel 3. sezon 1. bölüme nasıl ulaşacağını araştırıyor. Peki La Casa De Papel nasıl izlenir?

Türkiye'de ve tüm dünyada geniş bir kitlesi olan La Casa De Papel 3. yeni sezon 1. bölümü yayınlandı. Peki La Casa De Papel nasıl izlenir? Ülkemizde nerede yayınlanacak? Dünyanın en çok izlenen dizilerinden La Casa De Papel yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ve 3. sezon ilk bölüm yayınlandı. İşte La Casa De Papel merak edilenler ve tüm bu soruların cevapları…

LA CASA DE PAPEL NASIL İZLENİR?

La Casa De Papel Türkiye’de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

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BERLİN YAŞIYOR MU?

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmanlarında yeni sezonda yer almayacağı düşünülen Berlin karakteri gözükmüştü. Berlin'in yaşayıp yaşamadığı 3. yeni sezon bölümlerinde belli olması bekleniyor.