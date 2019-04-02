La Casa de Papel 3. sezondan ilk fragmanı geldi! La Casa de Papel yeni sezon ne zaman?

La Casa De Papel yayınlanan ilk iki sezonun ardından Türkiye ve dünyada üçüncü yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyor. La Casa De Papel'in 3. sezon yayınlanma tarihi belli oldu. Ayrıca La Casa de Papel 3. fragmanı yayınlandı. İşte, La Casa de Papel hakkında merak edilenler...

La Casa de Papel 3. sezondan ilk fragman yayınlandı. İspanyol yapımı olan La Casa de Papel’in 3.sezonun ne zaman başlayacağı da belli oldu. İlk iki sezonda İspanya Kraliyet Darphanesi’nde gerçekleşen tarihin en soygununu çarpıcı şekilde sunan La Casa De Papel 3. sezonunda nelere yaşanacak, ekibe kimler katılacak merak ediliyor. İşte Casa de Papel 3. sezondan fragmanı ve La Casa de Papel yeni sezon yayın tarihi…

LA CASA DE PAPEL FRAGMANI



LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix'in Türkiye'de en sevilen dizilerinden biri olan Le Casa De Papel'in 3. sezon yayınlanma tarihi belli oldu. İspanyol yapımı dizinin yeni bölümleri 19 Temmuz'da Netflix'te olacak. Birbiriyle uyumlu bir ekibin soygun macerası anlatılan dizinin 3. sezon tarihini ve yeni bölümlerin tanıtım fragmanı Netflix tarafından yayınlandı.