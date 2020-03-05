La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa de Papel 4. kısım fragmanı izle!

Hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve fenomen haline gelen İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. kısım tanıtımı yapıldı. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezonu 3 Nisan 2020’de başlayacak. İşte La Casa de Papel’in 4. sezon ilk fragmanını izleme sayfası.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON İLK FRAGMANI

KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

Oyuncu Kadrosu

Úrsula Corberó

Álvaro Morte

Pedro Alonso

Alba Flores

Rodrigo de la Serna

Miguel Herrán

Jaime Lorente

Itziar Ituño

Esther Acebo

Darko Peric

Najwa Nimri

Hovik Keuchkerian

Enrique Arce

Paco Tous

María Pedraza