La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı! La Casa de Papel 4. kısım fragmanı izle!

Hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve fenomen haline gelen İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. kısım tanıtımı yapıldı. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezonu 3 Nisan 2020’de başlayacak. İşte La Casa de Papel’in 4. sezon ilk fragmanını izleme sayfası.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZON İLK FRAGMANI
KONUSU
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
Oyuncu Kadrosu
Úrsula Corberó
Álvaro Morte
Pedro Alonso
Alba Flores
Rodrigo de la Serna
Miguel Herrán
Jaime Lorente
Itziar Ituño
Esther Acebo
Darko Peric
Najwa Nimri
Hovik Keuchkerian
Enrique Arce
Paco Tous
María Pedraza