La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı! La Casa De Papel 4. sezon 1. bölüm nasıl izlenir?

La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı! La Casa De Papel 4. sezon 1. bölüm nasıl izlenir?

La Casa De Papel 4. yeni sezon ilk bölümü Netflix'te yayınlandı. Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi olan dizinin 4. sezonu sabırsızlıkla bekleniyordu. The Professor, Tokyo, Berlin ve Nairobi La Casa De Papel yeni sezonu bölümleri içerisinde de yer alıyor. Dizinin dördüncü sezonunda neler olacak merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu ise 4. sezon 1. bölüm nasıl izlenir oldu. İşte La Casa De Papel izlenir ve yeni sezonun yayınlandığı yer...

İspanyol yapımı La Casa De Papel’in 4. sezon bölümleri yayına girdi. Peki La Casa De Papel nasıl izlenir? Ülkemizde nerede yayınlanacak? Dünyanın en çok izlenen dizilerinden La Casa De Papel yeni sezonu heyecanla bekleniyordu ve 4. sezon ilk bölüm yayınlandı. İşte La Casa De Papel merak edilenler ve tüm bu soruların cevapları…

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON İZLE (Netflix üyeliği gerektirir)

LA CASA DE PAPEL NASIL İZLENİR?

La Casa De Papel Türkiye’de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi – film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

İşte yeni sezonunun fragmanı:

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER OLACAK

Dizinin 4. sezonunda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler ilk sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca ikinci sezonda ölmesine rağmen 3. sezonda da karşımıza çıkan Berlín karakterine hayat veren Pedro Alonso ve 3. sezonun sonunda vurulan Nairobi karakterine hayat veren Alba Flores de yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar 4. sezonda Profesör'ün kontrolü kaybedeceğini, Raquel'in ise eski hayatına dönme şansı yakalayacağını gösteriyor.

MÜFETTİŞTEN ÜZEN HABER

La casa de papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Ituno, virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini eve kapatmıştı.