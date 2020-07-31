La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel 5. kısım fragmanı yayınlandı mı?

İlk olarak 2017 yılında izleyiciyle buluşan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinden heyecanlandıran paylaşım geldi. La Casa De Papel'in 5. sezonu için tarih netleşmese de Netflix Türkiye'den "Kısım 5: Soygun sona eriyor" paylaşımı yapıldı. La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu fragmanı yayınlandığında sayfamıza olacak. İşte diziden son haberler...

Yayınlandığı ilk sezon büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve devam eden sezonlarda da beğeniyle takip edilen La Casa De Papel dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Netflix Türkiye, resmi Twitter hesabından fotoğraflı “Kısım 5: Soygun sona eriyor” paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sonrasında La Casa De Papel’in biteceği hakkında binlerce yorum yapıldı. Son olarak nisan ayında 8 bölümden oluşan 4. bölüm yayınlanmıştı. Peki La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Alex Pina imzalı İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu için henüz tarih verilmedi. Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño gibi oyuncuların yer aldığı dizinin 5. sezon fragmanının ise yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

HEYCANLANDIRAN PAYLAŞIM

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca “El atraco llega a su fin” (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı. Netflix Türkiye’nin de yaptığı bu paylaşımların ardından dizi gündemde ilk sırada yer aldı.

El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5 pic.twitter.com/D3s3uE5CHD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) July 31, 2020

LA CASA DE PAPEL DİZİSİ HAKKINDA

La casa de papel, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 – 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3’te yayımlandı.

2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017’de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018’de yayımladı. Nisan 2018’de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019’da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020’de yayımlandı.