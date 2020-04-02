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La Casa De Papel’in 4. yeni sezonu başlıyor! La Casa De Papel 4. sezonu Netflix’te saat kaçta yayınlanacak?
La Casa De Papel’in 4. yeni sezonu başlıyor! La Casa De Papel 4. sezonu Netflix’te saat kaçta yayınlanacak?
Tüm dünyada fenomen haline gelen İspanyol yapımı soygun ve suç dizisi La Casa De Papel'in 4. yeni sezonu 3 Nisan Cuma günü başlıyor. İspanya Merkez Bankası soygunuyla başlayan hikayenin 4. sezonu heyecanla bekleniyor. Netflix'te yayınlanacak La Casa De Papel dizisinin Türkiye'de saat kaçta başlayacağını ve yeni sezon fragmanı sayfamızda...
Magazin 2 Nisan 2020 - 21:06

Uluslararası Emmy Ödülleri, Premios Fénix ve Premios Iris’te En İyi Drama ödülünü kazanan İspanyol yapımı La Casa De Palel’in 4. yeni sezonu 3 Nisan Cuma günü başlıyor. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu olurken, dizi takipçileri yayın saatini araştırmaya başladı. Peki La Casa De Papel Türkiye’de saat kaçta başlayacak? İşte La Casa De Papel dizisi 4. sezonu izleme linki…

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kadrosunda Alvaro Morte, Ursula Corbero, Pedro Alonso, Alba Flores ve Miguel Herran gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel’in 4. sezonu 3 Nisan cuma günü Türkiye saati ile sabah 10.00’da Netflix’te yayınlanacak.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON FRAGMANI

 


KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

 

OYUNCULARI

Úrsula Corberó,
Álvaro Morte
Pedro Alonso
Alba Flores
Rodrigo de la Serna
Miguel Herrán
Jaime Lorente
Itziar Ituño
Esther Acebo
Darko Peric
Najwa Nimri
Hovik Keuchkerian
Enrique Arce
Paco Tous
María Pedraza

Son güncelleme: 21:15 - 02.04.2020
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