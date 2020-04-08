La Casa de Papel’in Helsinki’sinden İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'de Helsinki karakterine hayat veren oyuncu Darko Peric verdiği bir röportajda “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Darko Peric, Barcelona Kulübü’nün için yapılan bir röportajda “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da videoyu görüntüleri “Helsinki haklı” notuyla paylaştı. Netflix’te 4. sezonuyla ekranda olan İspanyol yapımı dizi La Casa de Papel’de Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, Barcelona Kulübü’nü resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Darko Peric, “Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin” sorusuna “İstanbul olmak isterdim” yanıtını verdi. Peric’in videosunu ise Barcelona’nın resmi Türkiye hesabı, Netflix’i etiketleyerek paylaştı.

Peric’in bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntüleri “Helsinki haklı” notuyla paylaştı.