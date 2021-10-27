La Casa De Papel’in Lizbon’u İstanbul’da

'La Casa De Papel' dizisinde 'Lizbon' karakterini canlandıran dünyaca ünlü yıldız Itziar Ituño Martínez, rol aldığı 'Grev' filminin ön gösterimi için İstanbul'a geldi.

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En son ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinde rol alan Tansel Öngel ile ‘Grev’ filminde başrolleri paylaşan ikilinin fotoğrafını, Tansel Öngel Instagram hesabından paylaştı.

Sinemacı, yazar Metin Yeğin’e ait olan film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.

EK

29 EKİM’DE SİNEMALARDA

Pandemiden önce çekimleri biten ‘Grev’ filminin çekimleri Türkiye ve İspanya’da gerçekleşti. ‘Grev’ filmi 29 Ekim'de vizyona girecek.

‘La Casa De Papel’in ‘Berlin’i de geçen gün kitap tanıtımı için İstanbul’a gelmişti.