La Casa De Papel’in Lizbon’u Itziar Ituno Martinez: Annemin favori dizisi Fatmagül’ün Suçu Ne?

'La Casa De Papel' dizisinde 'Lizbon' karakterine hayat veren İspanyol oyuncu Itziar Ituno Martinez, İstanbul'a geldi. Başrollerini Pelin Batu, Deniz Tansel Öngel gibi Türk oyuncularla paylaştığı 'Grev' filminin galası için Türkiye'de bulunan Martinez, "Annem birçok Türk dizisini izliyor. Mesela favori disizi Fatmagül'ün Suçu Ne?" dedi.

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Metin Yeğin’in yönetmenliğini üstlendiği sinema filmi ‘Grev’de ‘La Casa de Papel’ dizisinin başrol oyuncularından Itziar Ituno Martinez rol aldı.

“DİZİDE İSTANBUL OLMAK İSTERDİM”

Önceki gün filmin İstanbul’daki ön gösterimine katılan Martinez “Dizide siz İstanbul olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet, çok isterdim. Çünkü bu şehri çok seviyorum. Hatta şöyle bir şey bile olurdu; bir yandan daha Avrupai, bir yandan da Doğulu… Yani bu iki konseptle ilgili malzeme veren tarafım var. Hoş olurdu.”

Film, 1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin direnişinin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü anlatıyor.

“ANNEM BİRÇOK TÜRK DİZİSİNİ İZLİYOR”

Snob Magazin’e konuşan Martinez aynı zamanda annesinin İspanya’da ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisini severek izlediğini söyledi:

“Annem birçok Türk dizisini izliyor. Türk dizilerinin oldukça hastası. Bu dizilerin çoğunda fazlaca dramatik temalar var. Sanırım o drama insanları çok fazla çekiyor. Saplantılı bir şekilde izleniyor. Gördüklerimin çoğunda maço ya da soyluluğa özendiren öğeler var. Kendi mücadelesinde feminist bir kadınım ama yine de ben de izlediğimde bakakalıyorum.”