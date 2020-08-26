La Casa de Papel’in Rio’sundan çok konuşulacak poz!

La Casa de Papel’in Rio’sundan çok konuşulacak poz!

La Casa de Papel dizisinin sevilen karekterlerinden Rio'yu canlandıran Miguel Herran, sosyal medya hesabından paylaştığı yarı çıplak pozla gündem oldu. Herran'ın fotoğrafına gelen yorumlardan biri de Türk oyuncu Bahar Şahin'den oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kıran La Casa de Papel’in Rio’su Miguel Herran, Instagram hesabından cesur bir paylaşım yaptı. 24 yaşındaki yakışıklı oyuncunun banyoda ayna karşısında kalçasını açarak verdiği poz bir anda sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Herran fotoğrafının altına ise “Bazen aklı başında olmamak için bilinçli bir karar vermek gerekir” notuyla paylaştı.

TÜRK OYUNCUDAN YORUM

Kısa bir sürede 2 milyondan fazla beğeni alan Herran’ın fotoğrafına aynı zamanda binlerce yorum da yağdı. Dikkat çeken yorumlardan biri ise Türk oyuncu Bahar Şahin’inki oldu. Esprili kimliğiyle tanınan Şahin, Herran’ın yarı çıplak pozuna, “Aşko böyle de olmaz ki ya” yazarak görenleri gülümsetti.