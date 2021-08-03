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La Casa De Papel’in yıldızı Ursula Corbero’dan Türkiye paylaşımı

İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Türkiye'yi etkisi altına orman yangınları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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La Casa De Papel’in yıldızı Ursula Corbero’dan Türkiye paylaşımı

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken dünyaca ünlü isimlerden Türkiye mesajları gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid, oyuncu Michele Morrone ve Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın ardından La Casa de Papel dizisinde ‘Tokyo’ karakterini canlandıran Ursula Corbero da Türkiye’deki yangınlara sessiz kalmadı.

Dünyaca ünlü oyuncu, Instagram hesabından Türkiye için paylaşım yaptı.

Corbero’nun paylaşımı:

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