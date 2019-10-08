Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan nereli ve kaç yaşında?

Laçin Ceylan, 1965 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Gece Yürüryüşü adlı dizi ile geçen Laçin Ceylan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Laçin Ceylan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Aşk Ağlatır dizisinde Sumru karakterini canlandıran Laçin Ceylan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Laçin Ceylan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur.

1991 – 1993 yılları arasında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini, “Ussal ve Fiziksel Etkiler Doğrultusunda Diksiyon” adlı tezini sunarak tamamladı. Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1993-1998 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk ve ses eğitimi derslerine girdi.

1989-1991 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda rol aldı. Daha sonra 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Gece Yürüyüşü dizisi ile gerçekleştiren Laçin Ceylan; Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Galip Derviş, Gözetleme Kulesi, Saklı Hayatlar, Gönülçelen, Hatırla Sevgili ve Gümüş gibi yapımlarda yer almıştır. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Sumru karakterine hayat veren Laçin Ceylan, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2007 – 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri – Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2007 – VIII. Lions Tiyatro Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

2012 – Adana 19. Altın Koza Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Gözetleme Kulesi

Laçin Ceylan'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry – Bi Tiyatro

2006 – Etna Bedendeki Kuyu : Christine Sohn – Bi Tiyatro

2000 – 3. Selim : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Arka Bahçe : Bilgesu Erenus – Ankara Devlet Tiyatrosu

1998 – Balerin (oyun) : Arne Skoven – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Türkmen Düğünü : Ali Yörük – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – İyi (Good) : Cecil Philip Taylor – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Balon : Murat Karahüseyinoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Hizmetçiler : Jean Genet – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Ferhat İle Şirin : Nazım Hikmet – Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 – Hayvan Çifliği : George OrwellPeter Hall – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Ah Şu Gençler : Turgut Özakman – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1989 – Yunus Emre (oyun) : Recep Biginer – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1989 – Pollyanna : Eleanor Porter – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1984 – Kuşlar İzmir Üstüne Uçar : Mehmet Büyükağaoğlu – İzmir Devlet Tiyatrosu

Laçin Ceylan'ın yönettiği tiyatro oyunları:

2012 – Yeni Kiracı – Bi Tiyatro

2010 – Cam (oyun) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2009 – Gizler Çarşısı – Ankara Devlet Tiyatrosu

2008 – Delil Yetersizliği – İzmir Devlet Tiyatrosu

2003 – Hortlaklar – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2001 – Klakson Borazan Bırtla – Trabzon Devlet Tiyatrosu 1994 – Kel Şarkıcı – Ankara Devlet Konservatuarı

1993 – Gişe (oyun) – Ankara Devlet Konservatuarı

1992 – Macbett – Ankara Devlet Konservatuarı

Laçin Ceylan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Sumru) (TV Dizisi)

2018 – İnsanlık Suçu (Hülya) (TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2017 – Aşk ve Gurur (TV Dizisi)

2015 – Delibal (Barış'ın Annesi) (Sinema Filmi)

2015 – Çilek Kokusu (Selda Mazharoğlu) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Benim Hala Umudum Var (Asude) (TV Dizisi)

2012 – Gözetleme Kulesi (Anne) (Sinema Filmi)

2011 – Herşeye Rağmen (Asuman Kılıçer) (TV Dizisi)

2011 – Ay Tutulması (Leyla) (TV Dizisi)

2010 – Saklı Hayatlar (Zeynep) (Sinema Filmi)

2009 – İstanbul Çocukları (Hüner) (TV Dizisi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Sinema Filmi)

2009 – 11’e 10 Kala (Lokanta Sahibi Kadın) (Sinema Filmi)

2007 – Doğunun Hatırladıkları (Anne-Marie Schimmel) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Hatırla Sevgili (Sevim) (TV Dizisi)

2005 – Gümüş (Gülsün) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Tülin) (TV Dizisi)