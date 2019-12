Lady Gaga aykırı davrandığı için kötü şöhrete sahip olduğunu söyledi

Farklı tarzıyla her zaman ön planda olan Lady Gaga, Elle dergisine konuk oldu. Oprah Winfrey'in sorularını yanıtlayan sanatçı, Solve Sundsbo'nun objektifine poz verdi. Nezaket ve güzellikle ilgili konuşan Gaga, hayat felsefesini de, “Bence hayat, meydan okumayı kabul etmemizi istiyor. Nezaketli davranmamızı söylüyor” sözleriyle açıkladı.



İşte Oprah Winfrey’in yaptığı röportajdan bir bölüm…

En son 2010 yılında birlikte röportaj yapmıştık. Şimdilerde kendinizi keşfetme ve ifade etmeye son derece açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Son 10 yılınız nasıl geçti?

Kariyerim büyüyüp değiştikçe, ben de farklı şeyler yapmaya başladım. İnsanlığa ve beni takip edenlere karşı sorumluluklarım ve dünyadaki pozisyonum hakkında bilinçlendim. Geriye dönüp, yaptığım her şeye baktığımda, aykırı davrandığım için bir çeşit kötü şöhrete sahip olduğumu görüyorum. Çünkü kaba ve düşüncesiz göründüm. Oysaki iyilik ve nezaket, bizleri iyileştirir.



Tam olarak hangi anda nazik yanınızı ön plana çıkarmaya karar verdiniz?

Sanırım hayranlarımla bir araya geldiğim bir zamanda… Seyircilere bakıp bana benzeyen, diğerleri tarafından görmezlikten gelinen ve anlaşılmayan birçok insanı fark ettiğimde… Bu benim için varoluşsal bir deneyim oldu. Ben de böyle insanlar için savaşmaya başladım. Daha önce de dediğim gibi; ‘Bunu ünlü olmak için değil; etki yaratmak için yaptım.' Nazik olmayı annemden öğrendim. Okulda aşağılanarak kötü bir gün geçirip, eve döndüğümde bana, ‘Onları nezaketinle öldür. Şiddet her zaman kaybeder' derdi. Buradaki ‘öldür' kelimesi biraz saldırgan kaçabilir ama olayı net bir şekilde özetliyor.

Biraz da Haus Laboratories'ten konuşalım. Sizi güzellik sektöründe girişimci olmaya iten şey nedir?

Ona ayıracak zamanım vardı ve bugünkü güzellik standartlarının karşısında durmak istedim. Sosyal medyada bu konuda tam bir yarış var. Bu şirket de bizim güzellik yarışmamız haline geldi. Kapımız tüm cinsiyetlere, ırklara, her yaşa ve herkese açık…



Güzelliğin gücüne inanır mısınız?

Gençken kendimi güzel hissetmezdim. Okulu bırakıp, müzisyen olmak istediğimi söylediğimde, ailem pek memnun olmamıştı. Üç ayrı işte çalışıp, kiramı kendim ödeyip, bir yandan da makyaj malzemesi alırdım. Aynaya bakar ve renklerle keşif yapardım. Lady Gaga'yı ben yarattım. O beni güçlü hissettirdi. Sürekli depresyon tedavisi görürdüm ve içimden bir süper kahraman çıktı. Bana uçabilmem için kanatlar verdi. Bu nedenle de değişimi reddettim.



Sizce hayatın bize yönelttiği soru nedir?

Bence hayat, meydan okumayı kabul etmemizi istiyor. Nezaketli davranmamızı söylüyor. Önceden de başımıza belalar aldık, şimdi de… Nefret, trajedi, kıtlık, savaş ve zulmün ortasında hayat bize şunu soruyor: ‘Nazik olabilecek misin? ve ‘Hayatta kalabilecek misin?'

Aslında yapmaya çalıştığınız her şeyle insanlara, cinsiyet konusunda olduğu gibi davranmaları için güç verdiniz…

‘Cesur ol', herkesin söyleyebileceği bir cümledir. Ama pratikte bu durum, o kadar da kolay değil. Eğer kim olduğunuz konusunda utanç duyuyorsanız ve çevrenizdeki insanlardan destek göremiyorsanız, korkuyorsunuz demektir. Utanç, çok güçlü bir duygudur. Kendinize zaman verin. Her gün minik minik adımlarla ilerleyin. Cesaret pastasından her gün azar azar yiyin. Gerçek bu ve gerçekler değişebilir.