Lady Gaga: Hepimiz aynı gemide değiliz

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, corona virüsü sürecinde yaşananlar hakkındaki fikirlerini samimiyetle paylaştı. Şimdilerde Gaga, sosyal izolasyon günlerinde Stevie Wonder, Billie Eilish ve Paul McCartney gibi isimlerle birlikte One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için hazırlık yapıyor.

34 yaşındaki şarkıcı, corona pandemisi sürecinde insanların ağzından düşürmediği, “Hepimiz aynı gemideyiz” ifadesini sahtekarca bulduğunu söyledi. Birliktelik duygusunun güzel bir şey olduğunu ifade eden Gaga, “Şu an eziyet gören, çocuğu olan, işini kaybetmiş bir kadının verdiği mücadele ile benimki aynı değil. O yüzden aynı gemide olduğumuz ifadesi çok yanıltıcı” dedi.

“AMACIM AYNI MÜCADELEYİ VERMEDİĞİM O KADINI ONURLANDIRMAK”

Lady Gaga, 18 Nisan’daki bağış konseriyle asıl yapmaya çalıştığını, “Aynı mücadeleyi vermediğim o kadını onurlandırmak. Ona kendi savaşında yardım edebilmek. Çünkü benim buna gücüm var” şeklinde ifade etti.

Kapak olduğu InStyle dergisinin Mayıs sayısında Gaga, gelecekten beklentilerinin evlilik, daha çok müzik, filmler ve hayırseverlik işleri diyerek sıraladı. Anne olmak istediğini de belirten ünlü şarkıcı, “Bebek düşüncesi beni heyecanlandırıyor. Bir insanı içerde tutabilir ve büyütebiliriz. Bu inanılmaz değil mi? Sonra ortaya çıkıyor ve onu hayatta tutmak işimiz oluyor” dedi.