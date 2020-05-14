Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Lady Gaga, Mariah Carey, Nicki Minaj gibi ünlü isimlerin özel bilgileri çalındı
Lady Gaga, Mariah Carey, Nicki Minaj gibi ünlü isimlerin özel bilgileri çalındı
Dünyaca ünlü pek çok isim bilgisayar korsanlığı saldırısına maruz kaldı. Aralarında Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera gibi isimlerin bulunduğu ünlülerin hukuk firmasındaki özel bilgiler çalındı...
Magazin 14 Mayıs 2020 - 15:16

Lady Gaga, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj'ın bağlı bulunduğu hukuk şirketinde yer alan özel bilgiler çalındı. Bir grup bilgisayar korsanı, Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks da siber saldırıyı doğruladı ve ünlülerin özel bilgilerinin başkalarının eline geçtiği bilgisini teyit etti.

İLGİLİ HABERLady Gaga'dan corona virüsü ile mücadeleye rekor bağış

Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denildi. Hukuk firmasından çalınan bilgiler arasında sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, email adresleri, telefon numaraları, özel yazışmalar yer alıyor.

İLGİLİ HABERMariah Carey'nin Twitter hesabı ele geçirildi
Son güncelleme: 15:40 - 14.05.2020
Etiketler