Lady Gaga, Mariah Carey, Nicki Minaj gibi ünlü isimlerin özel bilgileri çalındı

Dünyaca ünlü pek çok isim bilgisayar korsanlığı saldırısına maruz kaldı. Aralarında Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera gibi isimlerin bulunduğu ünlülerin hukuk firmasındaki özel bilgiler çalındı...

Lady Gaga, Mariah Carey, Christina Aguilera, Bruce Springsteen ve Nicki Minaj'ın bağlı bulunduğu hukuk şirketinde yer alan özel bilgiler çalındı. Bir grup bilgisayar korsanı, Amerikalı hukuk şirketi Grubman Shire Meiselas & Sacks da siber saldırıyı doğruladı ve ünlülerin özel bilgilerinin başkalarının eline geçtiği bilgisini teyit etti.

Hukuk şirketinden yapılan açıklamada, “Siber saldırı mağduru olduğumuzu doğrulayabiliriz. Müvekkillerimize ve çalışanlarımıza bilgi verdik. Bu alanda çalışan dünyanın en iyi uzmanlarını işe aldık ve bu konunun üstesinden gelmek için günün her saatinde çalışıyoruz” denildi. Hukuk firmasından çalınan bilgiler arasında sözleşmeler, gizlilik anlaşmaları, email adresleri, telefon numaraları, özel yazışmalar yer alıyor.