Lady Gaga, son paylaşımı ile yürekleri hoplattı

48,3 milyon takipçisi olan Lady Gaga, Instagram’da paylaştığı kısa video ile beğeni topladı. Ellerini başının arkasına koyarak evinin yüzme havuzundan çıkan 35 yaşındaki süperstar, yıldız şeklindeki minik bir bikinisi ile de dikkat çekti.

Gaga, videoda havuzun basamaklarını ritmik hareketlerle çıkıyor. Gaga, videoda sadece fit fiziini değil, dövmelerini de sergiliyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Lady Gaga (@ladygaga)’in paylaştığı bir gönderi

Instagram gönderisi, pop yıldızının ağustos ayında New York’taki Radio City Music Hall’da iki özel performans için Tony Bennett ile tekrar bir araya geleceğini duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.

“Son bir kez. @itstonybennett ve ben 3 ve 5 Ağustos tarihlerinde Radio City Music Hall’da. Bu özel gösterilerde Tony’nin 95. doğum gününü onunla kutlamaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum. Biletler 22 Temmuz Perşembe günü saat 10:00 ET’de livenation.com’da satışa çıkıyor” diye yazdı.

Bennett de konserlerin haberlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı ve 2019’da Lady Gaga ile sahne aldığı Las Vegas’taki bir gösteriden fotoğraf paylaştı. Resmin altına da şu notu düştü: “Çok uzun zaman oldu! Yeniden canlı müzik için hazır mısınız? 3 ve 5 Ağustos’ta iki gösteri için @RadioCityMusicHall’da @LadyGaga ve bana katılın. Yeniden Büyük Sahnede olmayı dört gözle bekliyorum ve sizi orada görmek için sabırsızlanıyorum! Biletler Perşembe günü saat 10:00 ET’de LiveNation.com’da satışta.”

Yapılan basın açıklamasına göre, iki gösteri de Bennett’in New York’taki son performansları olacak.

Geçen Şubat ayında,Bennet’in karısı Susan Benedetto, AARP’ye şarkıcıya 2016 yılında Alzheimer hastalığı teşhisi konduğunu açıklamıştı. Susan, Şubat ayında CBS This Morning’de Gaga ile bu durumu paylaştığını da belirtmişti. “Biliyorsun, Gaga harika biri” dedi. Bennett’in Gaga’yı tanıyıp tanımadığına dair soruları da gülerek “Kesinlikle, Gaga’yı unutmak zor” diyerek cevap verdi.

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