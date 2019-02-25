Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması Irina Shayk’ı çıldırttı

Irina Shayk ile birlikte olan Bradley Cooper'ın, sahnede Lady Gaga ile yakınlaşması, ünlü modeli rahatsız etti. Söylentilere göre Shayk rahatsızlığını Cooper'a söylemiş...

A Star is Born filminde başrolde yer alan Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın yaklaşık bir yıldır aralarında bir yakınlaşma olduğu söylentileri dolaşıyor. Ne var ki iki taraftan da konu ile ilgili tek açıklama yapılmazken, git gide yakın temas halinde olmaları iddiaları güçlendirmeye başladı…

En son Los Angeles’ta Lady Gaga’ya sürpriz yaparak sahneye çıkan Bradley Cooper, ünlü şarkıcı ile yaptığı düetle eleştirilere maruz kalmıştı. Zira Gaga’nın Cooper’a aşk dolu gözlerle bakması ve oyuncunun da ona karşılık vermesi hiç hoş karşılanmadı.

Bugün ise 91. Oscar Ödül Töreni’nde Gaga ve Cooper, A Star Is Born filmindeki Shallow şarkısını sahnede birlikte seslendirdi. Performans esnasında birbirlerine fazla yakınlaşmaları, şarkının finalinde Gaga’nın Cooper’a aşık gibi bakması, izleyenler kadar Irina Shayk’ı da şaşırttı. Yayılan söylentilere göre Shayk, bu durumdan çok rahatsız olmuş ve sevgilisi Cooper’a uyarıda bulunmuş…