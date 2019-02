Lady Gaga ve Madonna 8 yıl sonra barıştı

Dün düzenlenen 91. Oscar ödüllerinde En İyi Film müziği ödülünün sahibi olan Lady Gaga, tören sonrası öyle bir partiye katıldı ki, adeta gündem değişti… Efsane şarkıcı Madonna’nın verdiği Oscar partisine katılan Gaga, böylece 8 yıldır süren küslüklerine de son vermiş oldu.

İkilinin bir araya gelmesi haliyle ayrı bir sevinç yarattı. Zira yıllar önce Gaga ünlü olmaya başladığında, tarzıyla Madonna’yı taklit ettiği düşünülmüştü. Hatta pek çok eleştirmen Gaga’nın Born This Way adlı şarkısının Express Yourself’a benzediğini söylemişti.

Tüm bu yakıştırmalardan sonra da Gaga bir açıklama yapmış, hiçbir şekilde benzemediklerini ve konuşulan her şeyin çok saçma olduğunu söylemişti. Hatta işi biraz daha ileriye götürüp, kendisinin tonlarca enstrüman çaldığını, Madonnanın hiçbir şey çalamadığını iddia etmişti.

Gaga’nın ardından Madonna’da pek çok şey söyledi ve iki kadın uzun bir süre atıştı. Maalesef buna şarkıcıların fanları da karışınca işler iyice çığrından çıktı…

İşte tüm bu yaşananlardan sonra, dünkü partide bir araya gelen Gaga ve Madonna, ortada hiç sorun yokmuş da zaten çok iyi arkadaşmış gibi davranmaya başladı. Fotoğraf sanatçısı JR’ın sosyal medya hesabında paylaştığı videolarda da bu açıkça görülüyor…

Lady Gaga ve Madonna’nın bu tavrı Türkiye’de de ses getirdi. Bir çok kullanıcı yaşanılanları bir küs bir barışık hayatlarına devam eden Demet Akalın ve Hande Yener’e benzetti…