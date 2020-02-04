Lady Gaga yeni sevgilisiyle balkonda öpüşürken görüntülendi, sonra aşkını ilan etti

Lady Gaga, Super Bowl öncesi sevgilisi ile Miami'de tatil yaparken, magazin basınına yakalandı. Balkonda sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Gaga, dün akşam ise ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı...

Dünyaca ünlü şarkısı Lady Gaga, geçen hafta yeni sevgilisiyle görüntülendi. Miami’de tatil yaparken, balkonda öpüşürken magazin basınına yakalanan çiftin fotoğrafları ortaya çıkınca, Gaga da kısa bir süre sonra, Michael Polansky’e aşkını samimi bir Instagram paylaşımıyla duyurdu…

“Miami’de çok eğlendik. Minik canavarlarım ve hayranlarımı seviyorum. Sen en iyisisin” yazan” Lady Gaga’nın sevgilisi Harvard mezunu… Kanser araştırma vakfı yöneticisi ve Facebook’un ileride üst düzey yöneticisi olabileceği de konuşulanlar arasında.