Lady Gaga’dan aşk iddialarına cevap geldi

Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan Lady Gaga, bu sessizliğini Jimmy Kimmel'a bozdu ve yakınlaşmalarının rollerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Dün, Jimmy Kimmel’in programına katılan Lady Gaga, Bradley Cooper ile haklarında çıkan aşk dedikodularına nihayet bir açıklama getirdi.

Gaga, ‘Kimyayı reddetmiyor’ ‘Gizli aşk yaşıyorlar’, ‘Lady Gaga Bradley’e aşık’ gibi yorumlara karşı çıktı ve orta dolaşan iddiları yalanladı.

Bir aşk şarkısı seslendirdikleri için aşık bir çift gibi davrandıklarını söyleyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: “Evet insanlar aşkı gördü ve tahmin edin; bizim de görmenizi istediğimiz şey buydu. ‘Shallow’ bir aşk şarkısı. ‘A Star is Born’ filmi bir aşk hikâyesi. Çok sıkı çalıştık, bu performans için bütün bir hafta çalıştık. Harikaydı ve performans açısından ikimizin de birbirimize yakın olmamız çok önemliydi.”