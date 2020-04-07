Lady Gaga’dan corona virüsü ile mücadeleye rekor bağış

Corona virüsü ile mücadele için Lady Gaga'dan rekor bağış geldi. Ünlü şarkıcı, Global Citizen adlı yardım kuruluşuyla birlikte tam 35 milyon dolarlık bağış yaptı.

Çin’de başlayan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele için yardım kampanyaları art arda geliyor.

Son olarak Lady Gaga, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Global Citizen adlı yardım kuruluşunun virüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü’ne 35 milyon dolar bağışladı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verimesi için yardım toplama amaçlı One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Yapılacak olan özel yayında, Paul McCartney, Billie Eilish ve Stevie Wonder gibi isimler de yer alacak.