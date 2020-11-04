Lady Gaga’nın babasından Trump’a destek

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, Joe Biden’ın Pensilvanya’daki mitingine katılarak Demokrat adaya destek verdiğini açıklamıştı.

Lady Gaga, “Hayatımız buna bağlıymış ya da çocuklarımızın geleceği buna bağlıymış gibi oy verin. Kimliklerimizin bir önemi yok. Önemli olan, kızlarınızın, kız kardeşlerinizin, annelerinizin veya eşlerinizin bedenine dil uzatabilen Donald Trump'a dur deme şansınızın olması. Joe’ya oy verin. O iyi bir insan” demişti.

“SİZE LADY GAGA HAKKINDA HİKAYELER ANLATABİLİRİM”

Trump da, “Lady Gaga çok iyi değil. Size Lady Gaga hakkında hikayeler anlatabilirim. Lady Gaga hakkında pek çok şey biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Lady Gaga’nın babası Joe Germanotta ise Twitter hesabından “Donald Trump 2020” mesajıyla Trump’ı desteklediğini açıkladı.