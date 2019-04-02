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Lady Gaga’nın Christian Carino’dan ayrılma nedeni ortaya çıktı
Lady Gaga’nın Christian Carino’dan ayrılma nedeni ortaya çıktı
Geçtiğimiz ay nişanlısı Christian Carino'dan ayrılan Lady Gaga'nın neden böyle bir karar aldığı merak konusuyken, çifte yakın kaynaklar Carino ve Gaga'nın geçinemediğini söyledi...
Magazin 2 Nisan 2019 - 09:45

Dünya starı Lady Gaga uzun süredir Irina Shayk’ın sevgilisi ve çocuğunun babası Bradley Cooper ile anılıyor… Hatta ünlü oyuncu ve yönetmen Cooper ile aralarında bir çekim olduğu için nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldığı da çıkan haberler arasındaydı…
Kimse Carino ve Gaga’nın ayrılığını Bradley Cooper’a mal etse de, asıl gerçek, Carino’nun aşırı kıskanç olmasıymış.
US Weekly’e açıklama yapan çifte yakın kaynaklar, Christian’ın baskıcı davranışlarının Gaga’yı sıktığını söyledi. Yine kaynaklar, Christian’ın Lady Gaga’nın her an nerede olduğunu bilmek istediğini ve sürekli mesaj attığını ayrıca Lady Gaga’nın arkadaşlarının zaten nişanlısına hiç ısınamadıklarını belirtti.

Jeremy Renner

Bir başka dedikodu da Lady Gaga’nın eski sevgilisi hatta 2017 yılında gizlice nişanlandığı oyuncu Jeremy Renner ile yeniden flörtleştiği yönünde… Ayrılma sebebi olarak gösterilen bu dedikodu hakkında henüz Renner ve Gaga tarafından bir açıklama gelmedi…

Jeremy Renner Avengers filminde okçu Hawkeye rolünde…

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