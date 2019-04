Lady Gaga’nın Christian Carino’dan ayrılma nedeni ortaya çıktı

Dünya starı Lady Gaga uzun süredir Irina Shayk’ın sevgilisi ve çocuğunun babası Bradley Cooper ile anılıyor… Hatta ünlü oyuncu ve yönetmen Cooper ile aralarında bir çekim olduğu için nişanlısı Christian Carino’dan ayrıldığı da çıkan haberler arasındaydı…

Kimse Carino ve Gaga’nın ayrılığını Bradley Cooper’a mal etse de, asıl gerçek, Carino’nun aşırı kıskanç olmasıymış.

US Weekly’e açıklama yapan çifte yakın kaynaklar, Christian’ın baskıcı davranışlarının Gaga’yı sıktığını söyledi. Yine kaynaklar, Christian’ın Lady Gaga’nın her an nerede olduğunu bilmek istediğini ve sürekli mesaj attığını ayrıca Lady Gaga’nın arkadaşlarının zaten nişanlısına hiç ısınamadıklarını belirtti.

Bir başka dedikodu da Lady Gaga’nın eski sevgilisi hatta 2017 yılında gizlice nişanlandığı oyuncu Jeremy Renner ile yeniden flörtleştiği yönünde… Ayrılma sebebi olarak gösterilen bu dedikodu hakkında henüz Renner ve Gaga tarafından bir açıklama gelmedi…