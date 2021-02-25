Lady Gaga’ya büyük şok! Silahlı saldırı sonrası köpekleri çalındı

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde ABD milli marşını okuyarak tekrar gündeme gelen Lady Gaga, silahlı saldırı haberiyle sarsıldı.

Bir film çekimleri nedeniyle İtalya’da bulunan Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren bir çalışan Los Angeles’ta saldırıya uğradı.

Reuters’ta yer alan habere göre, saldırı sonucu “Koji” ve “Gustav” isimli köpekler çalınırken, “Lady Asya” isimli köpeği kaçtı.

Los Angeles polisi, yarı otomatik siilah kullanan 30 yaşlarda bir erkeğin beyaz bir arabayla köpekleri kaçırdığını doğruladı.

Lady Gaga’nın bir asistanı ise, çalınan köpeklerin iadesi ya da bulunması için 500 bin dolar ödül konulduğunu açıkladı.