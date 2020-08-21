Lale Başar kimdir? Lale Başar nereli, kaç yaşında?

Lale Başar, 1964 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1988 yılında yayınlanan Dudaktan Kalbe adlı diziyle geçen Lale Başar hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Lale Başar nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Bay Yanlış adlı dizide Sevim karakterine hayat veren Lale Başar hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Lale Başar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

LALE BAŞAR KİMDİR?

Lale Başar, 27 Ocak 1964 tarihinde Ordu’da dünyaya gelmiştir. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 1994 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na atanan sanatçı tiyatroda oynadığı önemli rollerin yanı sıra çeşitli dizi çalışmaları da yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 1988 yılında rol aldığı Dudaktan Kalbe dizisi ile yaşayan Lale Başar; Aşk Yeniden, Hayat Bazen Tatlıdır, Deniz Yıldızı, Karamel, Yeni Evli, Duvar, Kod Adı Kaos, Komiser Nevzat, Köksüz, Her Şey Aşktan, Sen Sağ Ben Selamet, Aşk Uykusu, Yeni Gelin, Leke gibi birçok projede yer almıştır.

2009’da Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan emekli olan Lale Belkıs, yönetmen Kemal Başar ile evlidir. Lale Başar’ın bu evlilikten Savaş Alp Başar isimli bir oğlu bulunmaktadır.

Ödülleri:

2015 – 47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı (Köksüz)

2014 – Berlin Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Köksüz)

2014 – Altın Koza – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Köksüz)

1994 – Ankara Sanat Kurumu – “Övgüye Değer Kadın Oyuncu” – Hizmetçiler – Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 – Bursa Tiyatro Ödülleri – “Yılın sanatçısı” – Bursa Devlet Tiyatrosu

Lale Başar’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Hamlet – Cef Tiyatro

2011 – Oğluma Bir Haller Oldu – Sadri Alışık Tiyatrosu

2005 – Kendime Kıyamam – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Yer Demir Gök Bakır – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999 – Aşk Öldürür – Ankara Devlet Tiyatrosu

1997- 1998 – Sevgili Yalan – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Ortakçılar – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Liola – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Nikah Kağıdı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Hizmetçiler

1993 – Fehim Paşa Konağı – Bursa Devlet Tiyatrosu

1991-1992 – Kadınlar Arasında Ya Da Fettah Paşalar – Bursa Devlet Tiyatrosu

1990 – Kafkas Tebeşir Dairesi – Bursa Devlet Tiyatrosu

1989-1990 – İsli Sisli Pis Puslu – Bursa Devlet Tiyatrosu

1989-1990 – Sekiz Kadın – Bursa Devlet Tiyatrosu

1988 – Kamuoyu – Bursa Devlet Tiyatrosu

1987-1988 – Karanlıkta Komedi – Bursa Devlet Tiyatrosu

1987 – Venedik Taciri – Bursa Devlet Tiyatrosu

1985 – Bülbül Sesi Gibi – Bursa Devlet Tiyatrosu

Lale Başar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Bay Yanlış (Sevim) (TV Dizisi)

2019 – Leke (Belkıs) (TV Dizisi)

2017 – Yeni Gelin (Kamilla Öztürk) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Vildan) (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Jale) (Sinema Filmi)

2016 – Her Şey Aşktan (Pelin’s mother) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Nazan Öğretmen) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Yeniden (Mukaddes) (TV Dizisi)

2014 – Unutursam Fısılda (Tarık’ın Annesi) (Sinema Filmi)

2013 – Köksüz (Nurcan) (Sinema Filmi)

2009-2012 – Deniz Yıldızı (Berna Demirhan) (TV Dizisi)

2008 – Karamel (Bedia) (TV Dizisi)

2007 – Yeni Evli (Ahsen) (TV Dizisi)

2007 – Komiser Nevzat (TV Dizisi)

2007 – Kod Adı Kaos (Cansu Çelik) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (TV Dizisi)

2007 – Duvar (Asiye) (TV Dizisi)

2005 – Seni Çok Özledim (Ayfer Gökçe) (TV Dizisi)

2005 – Sanatçının Ölümü (TV Dizisi)

2004 – Sevinçli Haller (Leyla) (TV Dizisi)

2004 – Ablam Böyle İstedi (Ayfer) (TV Dizisi)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu (TV Dizisi)

2000 – Samyeli (TV Dizisi)

1994 – Ah Bir Büyümesek (TV Dizisi)

1988 – Dudaktan Kalbe (Lamia / Kınalı Yapıncak) (TV Dizisi)