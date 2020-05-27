Lale Onuk kimdir? Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk kaç yaşında?

Lale Onuk ismi son günlerde internette sıkça aranır oldu. Özellikle bu akşam sevgilisi olan Survivor Berkan ile yaptığı canlı yayın ile gündeme geldi. Peki Lale Onuk kimdir? Lale Onuk kaç yaşındadır?

Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi olan Lale Onuk, bu günlerde internette sıkça araştırılmaya başlandı. Bu akşam yayınlanan Survivor yeni bölümünde Berkan ile iletişim ödülünde konuşan Lale Onuk’un hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Lale Onuk kimdir?

LALE ONUK KİMDİR?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018’de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Lale Onuk 22 yaşında. Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Instagram’da şu sıralar 153 bin takipçisi bulunuyor.

BERKAN İLE HASRET GİDERDİ

Survivor 89. bölümde geçen bölümde oynanan ve Gönüller’in kazandığı halde Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler Takımı’nın da bayram dolayısıyla yararlanmasını sağladığı iletişim ödülü güzel anlara sahne oldu. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk ve arkadaşlarıyla iletişim ödülünde görüntülü konuştu ve içindekileri döktü. Sevgilisiyle özlem gideren Survivor’ın başarılı yarışmacısı Berkan diğer arkadaşlarıyla da konuşarak pozitif yaklaştığını ve artık finale az kaldığını ifade etti.