Lana Del Rey sahnede şarkı söylemeyi unuttu

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, geçtiğimiz akşam, Grammy Müzesi’ndeki 200 kişilik Clive Davis Theatre’da bir konser verdi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Rey, iki vokalistle birlikte sahneye çıktı.

Yeni albümü Norman Fucking Rockwell’den şarkılar seslendiren Rey, biraz da izleyenlere nostaljik bir gece yaşattı. Hatta şarkı aralarında seyirci ile soru-cevap yapan Rey, bir ara uzaklara dalıp gitti.

Vokalistler şarkıyı söylerken, uzaklara bakan Lana Del Rey, o anda derin düşüncelere dalmış bir şekilde, hafif hafif sallanarak şarkıya vücuduyla eşlik etti ama şarkı söylemeyi unuttu.

Yanındaki kişi ise ufak bir hareketle, ünlü şarkıcıyı uyardı. Rey şarkısına kaldığı yerden devam etti.