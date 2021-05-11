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Lara ağlayarak itiraf etti!

Geçen haftalarda büyük olduğunu söylediği dudaklarını küçülttüren şarkıcı Lara, pişman oldu. Instagram hesabından ağlaya ağlaya çektiği videosunu paylaşan şarkıcı, "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.

Güncellenme: 09:50, 11/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Lara ağlayarak itiraf etti!

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, son olarak büyük bulduğu dudaklarını küçülttürmüştü.

Lara, aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için bin pişman oldu.

Instagram hesabından gözyaşları içinde çektiği videosunu yayınlayan şarkıcı “Ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile
tutamıyorum” dedi.

“DUDAKLARIM 6 AY İÇİNDE KENDİNE GELİRMİŞ”

Tepki çeken videonun ardından Lara, yeni bir açıklama daha yaptı. Şarkıcı açıklamasında şunları söyledi:

“Bizlerin normal insan olduğunu unutuyorsunuz biz uzaydan falan gelmiyoruz doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi bir 6 aymış.”

“Tabii ki bu bir sinir bozucu, insan bir anda yayında ağlayabilir. Sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim gözyaşımı tutamadım ne var ki bunda.”

“Yoksa doktorum işini yaptı dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay normal olarak bir ağladım diye olay oldu.”

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Instagram operasyon
Yayınlanma Tarihi:09:03,