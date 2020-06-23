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Lara: Verilmiş sadakam varmış
Lara: Verilmiş sadakam varmış
Şarkıcı Lara, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yapımcısı Harun Akbulut ile birlikte geldiği AVM’de sahne kostümü için alışveriş turuna çıktı.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Haziran 2020 - 10:02

Geçtiğimiz günlerde Alanya’da geçirdiği talihsiz kaza ile ilgili konuşan Lara, “Verilmiş sadakam varmış. Kaburgalarıma çok ağır darbe aldım. Hala yürümekte zorluk çekiyorum. Çok şükür ucuz atlattık” dedi.

Yeni çıkaracağı parçadan da bahseden şarkıcı, “Yaza bomba gibi bir parçayla giriyorum. Parçanın ismi ‘Sanal Alem’ umarım dinleyicilerim de memnun kalır. Hafta içi Antalya'da sahne alıyorum, zaten evimde Alanya'da, İstanbul'a işlerim oldukça geliyorum.” açıklamasında bulundu.

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