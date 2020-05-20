Larissa Gacemer: Benim için üzülmeyin

Eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, “Neden çocuk yapmıyorsunuz?” sorularına paylaştığı bir video ile yanıt vermişti.

“DENEDİK, OLMADI”

Gacemer, “Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. ‘Neden çocuk yapmıyorsunuz?’, Neden çocuk yok?’ gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak’la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış.” ifadelerini kullanmıştı.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM”

Bu sözlerden sonra pek çok ünlü isim, Larrisa’ya destek verdi. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden ünlü model, “Daha önce paylaştığım video ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında o videoyu sizi üzmek için paylaşmadım. Lütfen üzülmeyin, ne olur… Farkındalık yaratmak, kimse hakkında bilmeden konuşmamak için paylaştım.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Annem ben küçükken ‘Neden iki kulağımız, iki gözümüz ama bir ağzımız var biliyor musun?' diye sormuştu. Sonra da ‘Çünkü daha iyi dinlemek ve görmek için en son da konuşmak için' demişti. ‘Gerekiyorsa bir şey söylemeden önce on defa düşün…' Tanınmış kişilerin mesajları için çok teşekkür ediyorum. Destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Hayatımız devam ediyor sizleri seviyorum ve öpüyorum.” açıklamasını yaptı.