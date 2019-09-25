Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Larissa ve Burak Gacemer çifti, Budapeşte'de düzenlenen bir etkinlikte yer aldı.

Önümüzdeki ay 11 Ekim'de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte'de gerçekleşen etkinliğinde yer alan Larissa ve Burak bu etkinlikten bol bol paylaşımda bulundu. Filmin başrol oyuncusu Will Smith'in doğum günü kutlamasına tüm dünyadan influencerlarla beraber katılan Larissa Gacemer, Will Smith'e çeyrek altın taktığı videosunu sosyal medyada paylaştı.

“MAŞALLAH”

Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Hollywood’un başarılı oyuncularından Will Smith’e çeyrek altını takarken görülüyor… Larissa bu videoya; “Will Smith’e çeyrek taktım, bu burada kalsın. Maşallah Türkiye tütütü tüü” Larissa’nın eşi Burak da Smith’le çekilmiş bir kareyi hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.