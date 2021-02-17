Larry King’in gerçek ölüm nedeni belli oldu

Amerika’nın ünlü haber kanalı CNN’ de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı televizyon programıyla tanınan efsane sunucu Larry King’in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, televizyon sunucusu 23 Ocak günü 87 yaşında Los Angeles’taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde corona virüsü nedeniyle öldü. Ancak bu hafta sonu People dergisinde yer alan habere göre, King’in ölüm nedeninin corona virüsü olmadığı aktarıldı.

İKİ NEDENİ VAR

King’in sepsise yol açan iki temel sorunu olduğunu bildirildi: Hipoksik solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği olarak da bilinen son evre böbrek hastalığı.

King, daha önce akciğer kanseri tedavisi görmüş 1987’de büyük bir kalp krizi yaşamış ve geçen yıl da felç geçirmişti.

King geçen yıl da arka arkaya inanılmaz iki trajedi yaşadı. Oğlu Andy Temmuz ayında kalp krizinden, kızı Chaia da Ağustos ayında akciğer kanserinden yaşamını yitirdi.

King, çocuklarının ölümünün ardından duygularını kaleme aldığı açıklamasında, “Hiçbir ebeveyn çocuklarını toprağa vermek zorunda kalmamalı” ifadelerini kullanmıştı.