Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında ve nereli?

Yıllar önce Küstüm adlı albümüyle çok konuşulan ve dönem dönem magazin dünyasının gündemine gelen Latif Doğan’ın hayatının merak edilenleri şu şekilde. İşte Latif Doğan kimdir sorusunun cevabı…

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov’u yapmaya başlamıştır.