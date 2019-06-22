Azerice doğurgan memeliler: Latince Theria, Türkçe adı doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın Azerbaycan dilindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Latince Theria, Türkçe adı doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın Azerbaycan dilindeki adı nedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Latince Theria, Türkçe adı doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın Azerbaycan dilindeki adı nedir? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Latince Theria, Türkçe adı doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın Azerbaycan dilindeki adı nedir? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Latince Theria, Türkçe adı doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın Azerbaycan dilindeki adı nedir?

Cevap: B) Vahşi hayvanlar

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL