Lazanya nasıl yapılır? İşte en kolay lazanya tarifi ve malzemeleri…

Lazanya nasıl yapılır? İşte en kolay lazanya tarifi ve malzemeleri…

Lazanya, İtalyan kültüründen çıkmış olsa da ülkemizde de sıkça tüketilen yiyecekler arasında. MasterChef yarışmasında da karşımıza çıkan lazanya'nın nasıl yapıldığı ise merak edildi. En lezzetli ve kolay lazanya tarifi ile gerekli malzemeler listesi yazımızda...

Bir makarna çeşidi olan lazanya, anavatanı İtalya’nın yanı sıra Türkiye’de de mutfaklarda en fazla tercih edilen yemekler arasında. Peki lazanya nasıl yapılır? Lazanya için hangi malzemeler gerekli? İşte en lezzetli ve lazanya yemeği tarifi…

LAZANYA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– Yarım paket lazanya

-300 gr kıyma

-2 tane kuru soğan

-1 tane orta boy patlıcan

-4 diş sarımsak

-4 tane domates

-2 yemek kaşığı salça

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Beşamel sosu için;

-2 çorba kaşığı tereyağ

-3 çorba kaşığı un

-2 su bardağı süt

Üzeri için;

-300 gr taze kaşar peyniri

NEFİS LAZANYA YAPIMI TARİFİ

Kıymalı harcı için;

Öncelikle soğanı, patlıcanı, domatesi ve sarımsağı minik minik doğrayın. Geniş Bir tencerenin içinde sıvı yağı alın ve kıymaları üzerine ekleyerek biraz kavurun. Ardından soğan ve sarımsağı ekleyin. Biraz da bu şekilde kavurduktan sonra salçayı ekleyin. Daha sonra patlıcan ve domatesleri de ekleyin. Tuzunu da attıktan sonra yaklaşık 10 dakika soteleyin. Çok kuru olduğunu düşünüyorsanız biraz su ekleyebilirsiniz.

Kıymalı sos pişince ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Beşamel sos için;

Tereyağını ve unu yanmaz bir tavanın içinde unun rengi değişinceye kadar kavurun. Üzerine azar azar sütü ekleyin ve bu esnada karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam için blender kullanabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Lazanya için;

Geniş bir borcamın içini yağlayın. Üzerine bir sıra lazanya dizin. Ardından üzerine beşamel sos dökün ve yayın. Beşamel sosun üzerine de kıyamlı harçtan dökün ve tekrar lazanya dizin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar devam edin. Son kattaki lazanyaların üzerine beşamel sos dökün ve üzerine kaşar rendeleyin. 10 dakika kadar dinlendirin ve 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.