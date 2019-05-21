Yasemin için rüyanın sonu! Leke 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Leke 6. yeni bölüm izle)

Leke 6. yeni bölümü bugün yayınlandı. Leke 6. bölümünde; Serpil'in ofisine dinleme cihazı yerleştiren Birkan, ablasının Meto'yla yaptığı konuşmayı dinliyor. Yasemin'in evine girebilmek için Serpil'den şok bir istekte bulunuyor. Mehmet, Cem'e karşı büyük oynamaya karar veriyor. Bu arada Arda beklenmedik bir şekilde Yasemin'in evine gidiyor. Bu ziyarette yaşananlar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Peki Leke dizisi 7 bölüm fragmanı geldi mi? İşte 6. bölümde yaşananlar...

Leke 6. yeni bölümü ile Kanal D’de seyirci karşısına çıktı. Leke 6. bölümde; Arda şirketinin açılış partisinde Yasemi ile karşı karşıya geliyor. Yasemin’e onu hatırlayıp hatırlamadığını soran Arda, abisine onunla tekne gecesinde tanıştıklarını anlatıyor. Arda’nın şirketine mali polis baskın düzenlerken Cem kardeşini yalnız bırakmıyor. Hastaneye kaldırılan Oktay vekil olarak yerine Cem’i bırakıyor bunu öğrenen Mehmet yeni bir plan yapıyor. Peki Leke 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Leke 6. yeni bölüm özeti…

LEKE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leke dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

LEKE SON BÖLÜM FRAGMANI

LEKE 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 6. BÖLÜM ÖZETİ…

Yasemin Cem’in özür pusulasını okur. Ardından Cem yanına gelir ve Yasemin’den tekrar tekrar özür diler. Yasemin’e onu düşünmekten uyuyamadığı anlatır. Ona ne kadar kızsa haklı olduğunu söyler. Cem zaaflarından bahsederek değişmek istediğini anlatır. Yasemin, boşuna uğraşmaması gerektiğini söyleyerek “değişmez çünkü” der. Cem değişeceğine söz verir. Yasemin ikna olmamıştır. Cem’e “bir daha birbirimizi görmeyelim” deyince Cem şoke olur. Yasemin’in kararını kabul etmek istemez. Yasemin’e kanıma girdin bir kere. Bundan sonra sensiz olmaz. Lütfen bağışla beni” diyerek göz yaşı döker. Yasemin de gözyaşları içerisinde ona sarılır.

ARDA HALASINI AÇILIŞA DAVET EDİYOR

Arda Ferhan’ın evine gelir. Ferhan’a sevgi gösterilerinde bulunur. Cem ertesi gün için Yasemin’e yemeğe çıkmak için teklifte bulunur. Yasemin akşam yeni bir organizasyonda görevli olduğunu söyler. Cem ise organizasyondan sonra almayı teklif eder. Ferhan Belkıs yüzünden kendisine laf söyleyen Arda’ya söylediklerinin çok ağırına gittiğini anlatır. Arda özür dileyerek onu açılış partisine davet eder. Belkıs’ın da partiye gelmeyeceğini söyler. Halasının gelmesi için yalvarır. Ferhan ertesi gün Cem’in işyerine gider. Cem halasını görünce ne olduğunu sorar. Ferhan bir sorun olmadığını Arda’nın şirketi için açılış partisi verdiğini onları da davet ettiğini söyler. Belkıs’ın orada olmayacağını söyleyerek kardeşi ile el ele bir fırsat olduğunu anlatır. Cem kararsızdır.

LEKE SON BÖLÜM İZLE

YASEMİN VE ARDA KARŞI KARŞIYA!

Yasemin, Arda’yı arar ancak Arda telefonu açmaz. Ferhen ve Cem partiye katılmak için yolda iken Ferhan Cem’e “keşke kız arkadaşını da getirseydin” der. Cem şaşırır. Cem partiye halası ile gelir. Yasemin’i partide görünce şoke olur. Yasemin’e burada ne aradığını sorar. Yasemin çalışıyorum deyince, Cem, Arda’nın partisi olduğunu söyler. Arda’nın kardeşi olduğunu öğrenen Yasemin şaşırır. Bu sırada Arda gelir. Yasemin Arda’yı görünce şoke olur. Birden onunla karşılaştığı o geceyi hatırlar. Arda Cem ve Yasemin’in yanına gelir. Yasemin’e kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Cem şaşkın bir şekilde Yasemin’e bakar.

MEHMET İÇİN BULUNMAZ FIRSAT!

Arda’nın kurduğu şirkete mali polis baskın düzenler. Arda baskın sonrası perişan haldedir. Cem kardeşini bu zor anında yalnız bırakmaz ve ona destek olur. Bu arada Arda’nın şirketine yapılan baskın haberi Cem’in şirketinde de duyulur. Mehmet için bu durum bulunmaz bir fırsattır. Mehmet Pelin’e Cem için denizin bittiğini söyleyerek “Kardeşi şaibeli bir sahibi olan bir adama hiç bir holding genel müdürlük teklif etmez” der.