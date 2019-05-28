Leke 8. bölüm fragmanı geldi mi? Yasemin katil mi? (Leke 7. son bölüm izle)

Leke dizisi 7. Bölümü ile sezon finali yaptı. Leke 7. Son bölümde; Yasemin Arda'nın yere düşüp kafasını sehpaya çarpmasından sonra kendinden geçmesiyle şoka giriyor. Onu uyandırmak için sarsarken Birkan yanına geliyor ve onu teselli etmeye çalışıyor. Birkan Yasemin'i bu işten kurtarmak için harekete geçiyor. Yasemin vicdan azabının ağırlığıyla teslim olmaya karar veriyor. Cem Yasemin ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Serpil'e gidiyor ve bu işin karşılığında ona bir çek kesiyor. Birkan Yasemin'in ona minnet edeceğini sanırken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Peki Leke dizisi syeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke 7. Bölüm izleme linki...

Leke son bölümü bugün ekrana geldi. Leke 7. son bölümde; Arda’yı öldürdüğünü düşünen Yasemin şoka giriyor. Birkan, Arda’nın cesedini Yasemin’in evinden taşıyarak arabasının bagajına koyuyor ve evden uzaklaşıyor. Cem, Yasemin’in evine giderek onunla konuşmaya çalışıyor. Şirin Serpil’in gerçek yüzünü Yasemin’e itiraf ediyor. Yasemin suçunu itiraf edip teslim olmak için emniyete giderken yolunu kesen Birkan onu kaçırıyor. Yasemin’i odaya kilitleyen Birkan gözyaşları içerisinde her şeyi onun için yaptığını söylerken Yasemin’in bu sözlere tepkisi sert oluyor. Cem ise büyük hayal kırıklığı yaşadığı için Yasemin’i hafızasından kazıyarak çıkarmak istiyor. İşte Leke son bölüm izleme sayfası…

LEKE 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leke dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantı linkinden izleyebilirsiniz…

LEKE YENİ FRAGMAN



LEKE 7. BÖLÜM ÖZETİ:SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arda Yasemin’in evine gelir. Yasemin Arda’yı karşısında görünce şoke olur. Yasemin’e bir şey konuşmak istediğini söyleyerek içeri girmek için izin ister. Yasemin tereddüt eder ancak sonunda onu içeri alır. Yasemin aslında kendisininde onunla konuşmak istediğini ancak telefon numarası olmadığı için arayamadığını söyler. Arda da telefon numarasını verebileceğini istediği zaman arayabileceğini söyler. Yaemin şaşırır ancak gerek yok der. Arda ne konuşacağını sorar. Yasemin Cem’e neden yalan söylediğini amacının ne olduğunu öğrenmek ister. Bu sırada Birkan arabasında Yasemin ile Arda’nın konuşmasına eve yerleştirdiği gizli, kamera sayesinde şahit olur.

YASEMİN VE ARDA ARASINDA BOĞUŞMA BAŞLIYOR

Arda’nın manalı bir şekilde yüzüne bakmaya devam etmesi Yasemin’i rahatsız eder. Ona nedenini sorar ancak Arda’nın söyledikleri Yasemin’in hoşuna gitmez ve onu uyarır. Arda sonunda fiyatının kaç para olduğunu sorar. Yasemin deliye döner ve evinden çıkıp gitmesini ister. Arda cebinden para çıkarıp Yasemin’e uzatır. Yasemin öfkeyle ona tokat atar. Arda paraları Yasemin’in yüzüne fırlatır ve üzerine yürür. Yasemin ve Arda arasında bir mücadele başlar. Yasemin var gücüyle Arda’yı iter. Arda gerisin geri düşer ve başını yerdeki sehpanın köşesine çarpar ve kendinden geçer. Bu sırada yaşananlara tanıklık eden Birkan” Ne yaptın Yasemin ne yaptın” der. Yasemin yaşadığı şokun etkisiyle yerde yatan Arda’ya seslenir ancak cevap alamaz. Yasemin, Arda’yı öldürdüğünü düşünerek şoka girer.

LEKE SON BÖLÜM İZLE

Arda’yı sarsmaya başlar. Aynı anda olayları gizli kamera sayesinde öğrenen Birkan hemen arabasından çıkarak Yasemin’in dairesine gider. Arda’nın başında onu uyandırmaya çalışan Yasemin, Birkan’ı görünce çok şaşırır. Yasemin’in yanın gider. Yasemin bilinçsiz bir şekilde Arda’nın öldüğünü söyleyerek “ben öldürdüm” der. Sinir krizi geçiren Yasemin, “ben öldürdüm, ben öldürdüm” diyerek sarsılırken Birkan onu sakinleştirmeye çalışır. Ona sarılır ve Hayır sen öldürmedin kaza ile oldu diyerek sakinleşmesini sağlamaya çalışır.