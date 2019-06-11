Leke 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Leke 8. son bölüm izle

Leke dizisi 8. son bölüm ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sevilen dizinin başrollerinde Burak Sevinç, Melis Sezen ve Mehmet Bozdoğan yer alıyor. Son bölümde Cem, kendini Yasemin'e affettirmeye çalışıyor. Leke 9. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Leke 8. son bölüm izleme linki...

Leke 8. son bölümde; hastanede uyanan Arda, başına gelenleri öğrenince şoke olur. Arda, Cem' e kendisini Yasemin'in yaraladığını anlatacak mı?Yasemin ve Fischer'ın gerçek görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Cem, Yasemin'e karşı büyük bir haksızlık yaptığını anlar.

LEKE 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



LEKE 8. SON BÖLÜM İZLE

Yasemin'den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Yasemin, Cem'i affedecek mi? Serpil'le yüzleşen Cem, Mehmet'in büyük bir oyun oynadığına emin olur.

Mehmet'in oyununu su yüzüne çıkarmak içi Ekber'den yardım alır. Cem ve Mehmet'in büyük yüzleşmesinde neler olacak? Cevat komiser, Birkan'ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil'in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin'in ifadesini Cevat komiser alır. Serpil yolun sonuna mı geliyor? Birkan ablasını ipin ucundan kurtarabilecek mi?

Cem, Yasemin'e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin'in görüşmeyi kabul ettiği gecenin sürpriz konuğu kim olacak?