Leke yeni sezon ne zaman? Leke 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Leke yeni sezonu izleyicilerin merak konusu oldu. Başrollerinde Burak Sevinç ve Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer ve Tolga Güleç gibi genç isimlerin olduğu Leke, 2. sezonu ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Leke yeni sezon ne zaman? Leke yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?