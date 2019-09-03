Leke yeni sezon ne zaman? Leke 2.sezon fragmanı yayınlandı mı?

Leke yeni sezon ne zaman? Leke 2.sezon fragmanı yayınlandı mı?

Leke, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamış ve diziseverlerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziseverler yeni sezonu merak etmeye başladı. Peki Leke 2. yeni sezon ne zaman? Leke yeni sezon fragmanı geldi mi? İşte detaylar...

Başrollerinde Burak Sevinç ve Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer ve Tolga Güleç gibi genç isimlerin olduğu Leke, 2. sezonu ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Leke yeni sezon ne zaman? Leke 2.sezon fragmanı yayınlandı mı?

LEKE YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Leke dizisi yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

LEKE FRAGMAN İZLE

LEKE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fragmanın yayınlanmasıyla ile dizinin başlama tarihi belli olacak. Dizinin Eylül ya da Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor..