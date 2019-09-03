Leke yeni sezon ne zaman? Leke 2.sezon fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Burak Sevinç ve Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer ve Tolga Güleç gibi genç isimlerin olduğu Leke, 2. sezonu ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Leke yeni sezon ne zaman? Leke 2.sezon fragmanı yayınlandı mı?
LEKE YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Leke dizisi yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
LEKE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fragmanın yayınlanmasıyla ile dizinin başlama tarihi belli olacak. Dizinin Eylül ya da Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor..