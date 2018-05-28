Leman Sam: “İnsanların huzura ihtiyacı var”

Sarıyer Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri çerçevesinde İstinye Tersane Alanı’na konuk olan Leman Sam, sevilen şarkılarını Sarıyerliler için söyledi. Kendisini sanatçı değil de şarkıcı olarak tanımlayan Sam, yaptığı konuşmada “İnsanların huzura ihtiyacı var” diyerek barış temennisinde bulundu.

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Sarıyer Belediyesi'nin ‘Huzur, Barış ve Hoşgörü Alanı’ olarak bilinen İstinye Tersane Alanı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında, usta şarkıcı Leman Sam sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sam, alanı dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı.

Hayatında ilk kez ramazan etkinliğinde şarkı söylediğini ifade eden Leman Sam, “İnsanların huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Huzur; kardeşlik ve dayanışmadır. Umarım bu düşmanlıklar biter” diyerek barış mesajları verdi.