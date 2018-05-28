Leman Sam: “İnsanların huzura ihtiyacı var”
Sarıyer Belediyesi'nin ‘Huzur, Barış ve Hoşgörü Alanı’ olarak bilinen İstinye Tersane Alanı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında, usta şarkıcı Leman Sam sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Sam, alanı dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı.
Hayatında ilk kez ramazan etkinliğinde şarkı söylediğini ifade eden Leman Sam, “İnsanların huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Huzur; kardeşlik ve dayanışmadır. Umarım bu düşmanlıklar biter” diyerek barış mesajları verdi.