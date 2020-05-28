Leman Sam kimdir? Leman Sam nereli ve kaç yaşında?

Tiyatro, mim, dans ve şan eğitimi alan ve bir süre operada korist olarak da çalışan Leman Sam hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Leman Sam kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

LEMAN SAM KİMDİR?

Leman Sam, 23 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelmiştir. Subay olan babasının görevi nedeniyle çocukluk yıllarının bir bölümü Anadolu'da geçen Sam aslen Rumeli kökenlidir. Bir dönem jimnastik hakemliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda tercümanlık, steno hocalığı gibi işler de yapan Sam, profesyonel müzik kariyerine 1979 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne dışarıdan solist olarak girmesiyle başladı. Ancak iki yıla yakın bir süre burada çalıştıktan sonra kadroya giremedi. Ardından bir arkadaşının onu Mehmet Teoman'la tanıştırması üzerine müzik piyasasına girmeye karar verdi.

Leman Sam ilk albümünü Zülfü Livaneli şarkılarından oluşan “Livaneli Şarkıları” adıyla 1988 yılında piyasaya sürdü. Müzikseverler tarafından beğeni toplayan bu albümünün ardından 1990 yılında “Çağrı” adlı ikinci albümünü çıkardı. Sanatçının bir sonraki albümü 1992 yılında “Ayak Sesleri” adıyla müzik marketlerde yerini aldı.

1994'te müzik direktörlüğünü Aykut Gürel'in yaptığı ve içinde 11 şarkının yer aldığı “Eski Fotoğraflar”la hayranlarının karşısına çıkan Leman Sam, 1998 yılında çıkardığı “İlla” adlı albümünün çıkış parçası olan “İlla” uzun süre çok beğenildi.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Sam, 2012 yılında “Nereye Kadar” adlı en son albümüyle hayranlarına merhaba dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ve Şehnaz Sam isimlerinde iki kızı bulunan Leman Sam, çevreci olup, insan hakları, hayvan hakları lehine aktivite ve etkinlikleri ile bilinmektedir.

Albümleri:

1988 – Livaneli Şarkıları

1990 – Çağrı

1992 – Ayak Sesleri

1994 – Eski Fotoğraflar

1998 – İlla

2012 – Nereye Kadar