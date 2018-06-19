Lemi Gülman, boşandığı eşi Reyhan İpekel’e servet ödeyecek

İşadamı Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman’dan 5 yıl önce boşanan Reyhan İpekel, 1 milyon 500 bin lira tazminatın ardından 14 milyon lira alacak davası kazandı. Mahkeme karşı dava açan Lemi Gülman’ın da 413 bin lira katkı payı alacağını Reyhan İpekel’in ödemesine karar verdi. Lemi Gülman, 18 yıllık eşi Reyhan İpekel’den boşanmış ve spiker Ece Özbek’le evlenmişti.

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İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. 8 senedir devam eden davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davalı Lemi Gülman'ın tam 14 milyon 189 bin lira katılma alacağı ve değer artış payı alacağını, davacı Reyhan İpekel'e ödemesine karar verdi. Karar öncesi söz alan Reyhan İpekel'in avukatı, “Müvekkilim çok büyük bir mağduriyet içerisinde. Esas hakkında karar verilmesini istiyorum” dedi. Davalı Lemi Gülman'ın avukatı ise, “Karşı tarafa ayda 18 bin lira nafaka ödüyoruz. Ayrıca müvekkilimin 1.5 milyon lira tazminata hükmedildi. Mağduriyet söz konusu değildir. Tahkikat henüz bitmemiştir. Dava reddedilsin” ifadelerini kullandı.

SERVET DEĞERİNDE NAFAKA



Mahkeme, 5 milyon 378 bin 600 lira katılma alacağı ve 8 milyon 811 bin lira değer artışı payı olmak üzere toplam 14 milyon 189 bin liranın karar tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalı Lemi Gülman'ın, davacı Reyhan İpekel'e ödemesine karar verdi. Mahkeme karşı dava açan Lemi Gülman'ın davasını da kabul ederek Reyhan İpekel'in 413 bin 300 lira katılma alacağını Lemi Gülman'a ödemesine karar verdi.

OLAYIN ÖZETİ

Lemi Gülman, 1993 yılında evlendiği, kızı Yasmin‘in annesi Reyhan Gülman‘dan 2007 yılında ayrılmıştı. Çift arasındaki boşanma davası sürerken, Lemi Gülman‘ın Ece Özbek‘le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Boşanma davası 2012’de karara bağlandı, mahkeme Lemi Gülman‘ı ayrıldığı eşine 3,5 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm etmişti. 9 Mart 2011‘de çocuk sahibi olan Lemi Gülman ve Ece Özbek de boşanma kararının ardından ilişkilerini nikâh masasına taşımıştı. İşadamı Lemi Gülman‘ın, Reyhan İpekel‘den Yasmin adında bir kız çocuğu bulunuyor.



