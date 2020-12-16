Leni Klum annesi Heidi Klum’un izinde

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum’un’un Flavio Briatore’den dünyaya gelen kızı Leni Klum annesinin izinden gidiyor.

16 yaşındaki Leni annesiyle birlikte Vogue dergisi için objektif karşısına geçti.

İlk kez bir dergi için kamera karşısına geçen genç kız, bu alandaki genlerini de annesinden aldığını gözler önüne serdi.

Bir röportajında kızı Leni’ye gelen modellik tekliflerine sıcak bakmadığını belirten Heidi Klum, son dönemde ise konuya sıcak baktığını belirtmişti.

Heidi Klum, sonunda bu alanda ilk adımı da attı ve kızıyla birlikte kamera objektif karşısına geçti.

Top model bir süre önce, kızının da kendisi gibi model olmak istediğini belirtmişti.