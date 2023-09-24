Leonardo DiCaprio aşkı 25 yaşındaki İtalyan modelde buldu

Bir süredir adı Gigi Hadid ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bu defa da İtalyan model Vittoria Ceretti ile anılıyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl, dört yıldır birlikte olduğu Camila Morrone’den ayrıldıktan sonra adı birbirinden ünlü isimlerle anılan Leonardo DiCaprio şimdi de İtalyan bir modelle birlikte olduğuna dair haberlerle gündemde.

DiCaprio’nun özellikle birlikte olduğu isimlerin 25 yaş altında olması ve çoğuyla 25 yaşına geldiklerinde ayrılması gündeme gelmiş ve hatta sosyal medyada kullanıcıların grafikler yaparak tiye aldığı bir konu olmuştu.

Oscar ödüllü oyuncu bu esprileri bir kenara bırakarak bir süredir 28 yaşındaki Gigi Hadid ile birlikte olduğuna dair sinyaller veriyordu. Ancak ikili birlikte görüntülenseler de ilişkileri olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

DiCaprio’nun şimdilerde ise 25 yaşındaki model Vittoria Ceretti ile birlikte olduğu konuşuluyor. Çifte yakın bir isim, “Son birkaç aydır birlikte oldukça fazla zaman geçiriyorlar ve birbirlerini daha derin bir düzeyde tanımaktan keyif alıyorlar” dedi.

DiCaprio ve Ceretti, ilk kez ağustos ayında İbiza’daki bir kulüpte samimi bir şekilde görüntülenmişti; ardından da çift, 23 Ağustos’ta Kaliforniya’nın Santa Barbara kasabasında dondurma ve buzlu kahve alırken görüldüler.

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