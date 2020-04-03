Leonardo DiCaprio corona virüsü mağdurları için dernek kuruyor

Ünlü aktör Leonardo DiCaprio, corona virüsünden etkilenen insanlara destek olmak amacıyla kurulan bir yardım kuruluşu ile ortak çalışmaya hazırlanıyor.
Oluşturulacak yardım fonu ilei düşük gelirli aileler, yaşlılar, corona virüsü salgını nedeniyle gelir daralması yaşayanlar ve okullardan yemek yardımı alan çocukların ailelerine destek olunacak.
Başlangıç aşamasında olmasına rağmen derneğin 12 milyon dolar bağış toplanan derneğin, World Central Kitchen adlı yardım kuruluşu ile ortak çalışacağı açıklandı.
Kampanyaya bağış yapanlar arasında Apple ve Ford Vakfı gibi sektörün lider firmaları da yer alıyor.
Lauren Powell Jobs ile Amerika Gıda Fonu’nun kurucularından biri olan DiCaprio, projeye destek veren yardım kuruluşlarına teşekkür ederken, “Onlar ihtiyaç sahibi, savunmasız insanlara yardım etmek için sarsılmaz taahhütleriyle hepimize ilham verdi. Tüm desteğimizi hak ediyorlar” dedi.